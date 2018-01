SV Anzegem-VK Dadizele A 1-3 00u00 0

Na een verre inworp, die werd doorgekopt, mocht Kerkhof al vroeg in de partij de score openen. Anzegem gaf daarna geen kansen meer weg, maar zorgde zelf ook voor weinig gevaar waardoor de rust werd bereikt bij 0-1. Tien minuten na de pauze stelde Geldhof met een achterwaartse kopbal op vrijschop van El Ghouch gelijk. Na een hoekschop nam Dadizele even later weer de leiding, toen de ingevallen Cannaert de bal in één tijd op de slof nam. In het slot maakte diezelfde Cannaert er ook nog 1-3 van.

