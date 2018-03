SV Anzegem-Deerlijk Sport 1-2 19 maart 2018

Na dertig seconden opende El Ghouch op voorzet van Geldhof de score. Anzegem was de beter voetballende ploeg, maar een potig Deerlijk kwam op het halfuur langszij. In een verwarrende fase na een vrijschop lukte Aaron Molisse de gelijkmaker. In de tweede helft bleef Anzegem het initiatief nemen, maar het doelpunt viel aan de overzijde langs de ingevallen Verschelde. Mathieu Demets had daarna nog een mogelijkheid op de gelijkmaker, maar zijn poging vloog over.