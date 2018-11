Suzanne Vega "Nummer over België in de maak" 22 november 2018

Naast onze Milow zorgen ook Seal, Al McKay en Suzanne Vega voor een waar feest. Die laatste is zelfs zo uitgelaten om even van een Vlaamse organisatie deel te mogen uitmaken, dat ze erover nadenkt om ooit een nummer te maken over ons. "Ik hou zo veel van België. In mijn beginperiode heb ik nog op Rock Werchter gestaan en toen is er iets speciaals gebeurd. Hoe jullie meezingen met mijn nummers is magisch. Sindsdien keert dat gevoel altijd terug als ik in België ben", vertelt ze ons. "Een aantal jaren geleden ben ik over alles wat ik in België ervaar - het eten, de fans en hoe warm jullie zijn - beginnen te schrijven. Het begin van een nummer, echt waar. Binnenkort ga ik schrijven aan een nieuw album. Het kan dus goed zijn dat ik dat nummer over België afmaak en het op mijn plaat zet."

