Suske & Wiske en de stripfans van het rusthuis 15 februari 2019

De bewoners van drie leefgroepen in het wzc Sint-Vincentius in Kalmthout kunnen met trots zeggen dat ze in het origineelste rusthuis verblijven. De gangen zijn opgevrolijkt met de personages uit 'Suske en Wiske', de deuren zijn voorzien van grote canvassen, overal hangen tekeningen van de striphelden. Het idee kwam van het personeel zelf en zij kregen de volledige medewerking van het 'Suske en Wiske'-museum, de erven van Willy Vandersteen, Standaard Uitgeverij en stripkenner Jan Francken. "We zijn zelf enorm opgetogen met het resultaat", vertellen Alinne Janssens, zorgcoördinator Gwenny Van De Putte en teambegeleider Selina Belabbes. "Het begon eigenlijk met een tekening op één van de deuren, maar van het één kwam het ander. Na een tijdje brachten familieleden, vrijwilligers en personeel zelf spullen mee van 'Suske en Wiske'. Kinderen en kleinkinderen maakten tekeningen en zelfs bewoners gingen aan de slag." (VTT)

