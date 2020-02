Exclusief voor abonnees Suske en Wiske op stickers Rode Kruis 17 februari 2020

00u00 0

Op de Rode Kruissticker prijken dit jaar Suske en Wiske en hun vrienden. De stripfiguren vieren in 2020 hun 75ste verjaardag én staan volgens de hulporganisatie - net als haar vrijwilligers - altijd klaar om mensen te helpen. "Suske staat iedereen in nood bij en Wiske heeft naast haar rode strik ook een gouden hart", zegt Ine Tassignon van Rode Kruis-Vlaanderen. "Lambik zet zich steeds in voor de onderdrukten en Jerom valt niet enkel op door zijn spierbundels, maar ook door zijn onverwoestbare integriteit. En Professor Barabas? Die heeft net zoals Rode Kruis-Vlaanderen het volste vertrouwen in de wetenschap." De jaarlijkse stickeractie start op 23 april. De stickers zijn voor 5 euro te koop bij vrijwilligers of op 'koopdesticker.be'. De opbrengst gaat integraal naar de lokale Rode Kruisafdelingen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis