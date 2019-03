Surfbabe Nathalie Meskens in Costa Rica 15 maart 2019

Normaal is actrice en presentatrice Nathalie Meskens (36) niet zo actief op Instagram, maar voor spectaculaire surffoto's maakt ze graag een uitzondering. Het VTM-gezicht is momenteel op vakantie in Costa Rica, meer bepaald in het voormalige vissersdorpje en surfersparadijs Santa Teresa aan de Stille Oceaan. "Pura vida", schreef ze erbij, wat 'puur leven' betekent in het Spaans.

