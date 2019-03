Exclusief voor abonnees Supportersfederatie wil Lukaku hart onder de riem steken 28 maart 2019

De woorden van Romelu Lukaku in een filmpje voor het voetbalplatform OTRO gingen ook gisteren nog over de tongen. De 25-jarige spits had daarin uitgehaald naar de supporters die hem uitspuwden bij de Rode Duivels. Met name tijdens de WK-kwalificatie-interland tegen Estland in november 2016, toen hij ondanks twee goals en een assist toch boegeroep hoorde. Sindsdien speelt hij "met woede in plaats van trots" voor de nationale ploeg, zei Lukaku.

