Exclusief voor abonnees Supporters Genk kwaad op Bayat 30 april 2020

"Egoïstisch en dom", noemde bondsvoorzitter Mehdi Bayat in de krant van gisteren de ploegen die de competitie alsnog willen hervatten. Eén van die clubs is RC Genk en Bayats uitspraken zijn bij de Limburgse supportersverenigingen in het verkeerde keelgat geschoten. "Dit is een bondsvoorzitter, de hoogste in rang bij de KBVB, onwaardig", klinkt het in een officieel communiqué. "Ons clubbestuur besliste om de Veiligheidsraad zijn werk te laten doen en daar de gevolgen van te dragen. Voetballen zodra het verantwoord is, niet meer of niet minder. Het is je goed recht als CEO van Sporting Charleroi je club goed te sturen, maar respecteer ook dat ons clubbestuur dit op een verantwoorde manier doet." De Genkenaars eisen excuses van Bayat. "En uit je in de toekomst als bondsvoorzitter met respect voor alle clubs. Als je dit te moeilijk vindt, kan je zelf je conclusies trekken." (MVS)

