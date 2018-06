Supporter vangt bot met klacht tegen Anderlecht en Oostende 22 juni 2018

Een voetbalsupporter uit Eupen die de Belgische voetbalbond (KBVB) en de Pro League voor de rechter had gedaagd, is van een kale reis teruggekomen. De man was bezorgd over het eerlijke verloop van onze nationale competitie na de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke. Daarom vroeg hij aan de Brusselse kortgedingrechter de schorsing van de licenties van RSC Anderlecht en KV Oostende tot er duidelijkheid is dat er geen verstrengeling bestaat tussen de clubs. "Ik wil de zekerheid hebben dat meneer Coucke niet de minste invloed meer heeft op KV Oostende. In het andere geval is de Jupiler Pro League niet meer geloofwaardig en lijdt het Belgisch voetbal hieronder. Het reglement van de KBVB is glashelder hierover. Het is een pure princiepskwestie voor mij", beklemtooonde de man, nota bene een supporter van Anderlecht. De kortgedingrechter meent dat de klacht onontvankelijk is omdat de supporter geen persoonlijk belang had om het geding in te stellen. (WHW/OSG)

