Exclusief voor abonnees Superveilig en toch makkelijk te onthouden 14 december 2019

00u00 0

Geen enkel wachtwoord is 100% waterdicht, maar volgende tip van de Nederlandse Consumentenbond komt toch aardig in de buurt: "Om sterke én voor iedere site verschillende wachtwoorden te gebruiken die je toch kunt onthouden, kun je de volgende methode toepassen. Gebruik als basis één sterk wachtwoord dat je onthoudt en voeg daar per website een variabel deel aan toe", klinkt het.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis