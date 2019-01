Supersub Lukaku scoort na 38 seconden 03 januari 2019

Dat noemt men een impact. Hij mag dan wel geen eerste keus meer zijn, maar Romelu Lukaku beukt de deur dan maar in als supersub. 38 seconden na zijn invalbeurt trapte hij de opener tegen de touwen. Snelst op de bal nadat Dubravka een vrijschop van Marcus Rashford loste. Zijn tweede in evenveel wedstrijden als invaller. "Je moet klaar zijn", aldus Big Rom. "Dat had de manager me ook gevraagd. Ik wist door de traptechniek van Rashford dat de doelman die bal kon lossen."

