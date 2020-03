Exclusief voor abonnees Superspits en veel jong geweld ENGELAND 04 maart 2020

00u00 0

Een oude bekende die sinds het WK een extra injectie aan talent heeft gekregen. Jadon Sancho, 19-jarige wonderkind van Dortmund, heeft het aanvallende compartiment nog extra kwaliteit gegeven. Als iedereen fit is, kan Engeland beschikken over Marcus Rashford (Man United), Harry Kane (Tottenham), Raheem Sterling (Man City), Tammy Abraham (Chelsea). Geweld gevoed door Sancho, Dele Alli (Tottenham), James Maddison (Leicester), Jack Grealish (Aston Villa) en Mason Mount (Chelsea). Ongeziene weelde aan technisch vernuft. De Engelse nationale ploeg is relatief jong en zoekt naar balans. Achterin is het behelpen. Doelman Jordan Pickford staat ter discussie. Zijn stand-ins spelen voor Burnley, Aston Villa en co. Het is wachten op Dean Henderson (Sheffield United). Ook in de defensie moet Gareth Southgate puzzelen. Trent Alexander-Arnold is als rechtsachter bij Liverpool uitgegroeid tot een spelverdeler - Kevin De Bruyne op de back. Harry Maguire kan de hoge verwachtingen bij Man United niet helemaal inlossen. John Stones (Man City) is het noorden kwijt. Ook Kyle Walker verloor de focus. Op het centrale middenveld vechten Jordan Henderson (Liverpool), Harry Winks (Spurs).

Aanbieding loopt nog 01 dag 18 uren 30 minuten 40 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode