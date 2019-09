Exclusief voor abonnees Supersonische mama Shelly-Ann Fraser-Pryce (32) 100m 20.12u 06 september 2019

"Ik ga de strafste comeback ooit in de sport maken." Neen, Shelly-Ann Fraser-Pryce was niet vies van wat grootspraak toen ze in februari 2018, zes maanden nadat ze was bevallen van zoon Zyon, haar terugkeer aankondigde. Als ze goud wint op het WK of op de Spelen in Tokio, mag de Jamaicaanse zich de oudste olympische spurtkampioene ooit noemen. Fraser-Pryce is er op haar 32ste nog altijd toe in staat. In juni klokte ze 10.73, slechts drie honderdsten boven haar PR uit 2012. En winnen kan ze: ze heeft al twee olympische titels (2008 en 2012) en zeven wereldtitels. Vanavond kan ze haar eerste Diamond Leaguetrofee sinds 2015 winnen.

