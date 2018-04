Superoriginele halsdoek mét kaart Getest & goedgekeurd 28 april 2018

Oké, met Google Maps of een wandel-gps kom je er ook. Maar voor wie als romantische ziel of gewoon als wandelaar nog altijd zweert bij een kaart is er nu een leuk nieuw gadget: de Toob van SplashMaps. Lees: een kaartenservice die letterlijk 'à la carte' is. Het Britse bedrijf drukt namelijk gepersonaliseerde kaarten op wasbaar textiel, zodat je ze makkelijk kan meenemen tijdens je wandeltocht, zelfs als het regent. Maar de Toob Map is nog handiger. Eerst kies je online de kaart van het gebied dat je wil, waar ook ter wereld. Daarna krijg je je persoonlijke kaart met je naam op per post thuis geleverd als een uitrekbare én wasbare halsdoek die je ook als een bandana kunt dragen. Zo wordt een kaart van de Hoge Venen meteen een prima bescherming tegen de wind. In het gamma zitten verder ook nog bestaande kaarten van Britse natuurgebieden zoals Dartmoor of het Lake District, met een schaal van 1:40.000. (JL)

HLN