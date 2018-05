Supermarktgroep koopt zichzelf op 16 mei 2018

Colruyt heeft vorige week nog maar eens 89.682 eigen aandelen ingekocht. Sinds de supermarktgroep op 2 oktober aankondigde een nieuw inkoopprogramma van 350 miljoen euro te lanceren, sloeg het al 6,72 miljoen eigen aandelen in, voor 297 miljoen. Daarmee is dus al 85% van het totale inkoopprogramma afgerond, terwijl dat nog tot oktober 2019 loopt. Zo zijn er steeds minder effecten vrij verhandelbaar op de beurs. Colruyt heeft nu al een belang van 7,87% in zichzelf. Op een gewone beursdag komt dat overeen met een vijfde van de handel.