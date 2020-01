Exclusief voor abonnees Supermarkten verkopen geen kangoeroevlees meer 18 januari 2020

Alle grote supermarkten hebben beslist om geen kangoeroevlees meer te verkopen. Dat laat dierenrechtenorganisatie Gaia weten. Delhaize, Colruyt, Makro, Aldi en Lidl schrapten het al eerder uit hun aanbod. Maar vorige week haalden ook Carrefour, Cora en Match het uit de rekken. Gaia wil nu dat er ook een importverbod op het exotische vlees komt. De commerciële jacht op kangoeroes is erg wreed, en de bosbranden in Australië zetten extra druk op het dierenbestand, klinkt het. Gaia bepleit bij economieminister Nathalie Muylle (CD&V) een invoer- en handelsverbod. Want heel wat restaurants hebben kangoeroesteak nog steeds op het menu. Keten Colmar, waar filet van kangoeroe tot recent nog op de kaart stond, laat weten met de verkoop te stoppen.

