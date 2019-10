Exclusief voor abonnees Supermarkten schenken drie keer zoveel eten weg 17 oktober 2019

De Belgische supermarkten hebben in 2018 drie keer meer maaltijden geschonken dan in 2015. In totaal ging 14,4% van de onverkochte voeding naar onder meer de Voedselbank of lokale organisaties. Dat komt neer op ruim 21 miljoen maaltijden - ofwel 57.000 per dag. Dat meldt handelsfederatie Comeos naar aanleiding van de Wereldvoedseldag van gisteren. Niet alle onverkochte voedingsproducten kunnen nog geschonken worden. Wat overblijft, kan wel nog gebruikt worden door het bijvoorbeeld te verwerken in dierenvoeding. Een relatief beperkte hoeveelheid wordt verbrand.