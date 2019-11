Exclusief voor abonnees Supermarkten krijgen vacatures niet ingevuld 16 november 2019

De supermarkten schieten als paddenstoelen uit de grond, maar vinden niet genoeg personeel om de rekken te vullen, artikelen te scannen en de klanten de weg naar het gewenste product te wijzen. Dat blijkt uit het enorme aantal jobaanbiedingen - 750 in de provincie Limburg alleen al. De VDAB noteerde vorig jaar 25% meer jobaanbiedingen dan in 2017. Daarvan raakten er 840 niet ingevuld. Volgens handelsfederatie Comeos is er sprake van een imagoprobleem. "Maar daar wordt aan gewerkt." In samenwerking met de ketens heeft de VDAB ook een opleiding tot 'algemeen winkelbediende' opgezet. (LB)