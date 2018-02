Supermarkten halen 363 ton suiker uit ons eten, maar wellicht heb je het niet eens geproefd SUPERMARKTEN MAKEN HUISMERKEN GEZONDER Ingrid De Vos en Frank Dereymaeker

02 februari 2018

05u00 0 De Krant De drie grote supermarkten in ons land hebben vorig jaar 363 ton suiker uit de voedingsproducten van hun huismerken gehaald. En de komende jaren moet nog veel meer suiker verdwijnen. U heeft dat niet geproefd? Dat is net de bedoeling.

Zonder dat u en ik er erg in hadden, heeft Maggie De Block (Open Vld) ons met zijn allen op dieet gezet. In een convenant met Volksgezondheid engageerden de supermarkten zich om tegen eind vorig jaar 5 procent van de calorieën uit de voeding van hun huismerken te halen in vergelijking met 2012. De hele voedings- en distributiesector engageerde zich om onze voeding geleidelijk aan gezonder te maken. Momenteel wordt gewerkt aan een monitoringrapport met de resultaten van die inspanningen, dat in de lente zal worden voorgesteld.

De drie grootste supermarkten -Colruyt, Delhaize en Carrefour - gaven ons alvast een inkijk in de stappen die ze vorig jaar hebben gezet. Samen namen ze 3.300 producten onder de loep, van mueslirepen over bechamelsaus tot yoghurt. Telkens werd gekeken of het suiker-, vet- én zoutgehalte kon worden verminderd zonder te veel aan de smaak te raken. Waar mogelijk werd de samenstelling verbeterd. Zo is in totaal 363 ton suiker verdwenen uit voeding van de huismerken. Tegelijk werd 170 ton minder vet en 82 ton minder zout gebruikt.

En ook de komende jaren moeten de calorieën in onze voeding verder worden teruggedrongen. Zo hebben de frisdrankenproducenten beloofd om tegen 2020 hun suikerverbruik met 10 procent te verminderen, bovenop de 5 procent die ze al realiseerden tussen 2012 en 2016. De zuivelsector haalde al 3 procent toegevoegde suikers weg en wil er tegen 2020 nog eens 8 procent uithalen.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN