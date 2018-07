Supermarkten doen gouden zaken: 5.000.000 extra drankjes (en er zijn er nog genoeg) Fien Tondeleir

26 juli 2018

05u00 0 De Krant De supermarkten wrijven zich in de handen. Het warme weer bezorgt hen gouden tijden. In zowat alle ketens vult de klant z'n winkelkarretje met dezelfde producten: waterijsjes, zonnecrème, sangria en water. Maar paniek heerst nergens: de stock zit nog goed vol.

Net als in België gaan ook onze buurlanden gebukt onder een loden hitte. In Nederland zitten ze bijna door hun voorraad ijsblokjes heen - vooral crushed ice voor cocktails is nauwelijks tijdig aan te slepen. In het Verenigd Koninkrijk is er dan weer een stormloop op zonnecrème. In Duitsland komen brouwers lege flesjes en kratten tekort en roepen wordt opgeroepen om leeggoed onmiddellijk terug te brengen naar de winkel.

Zo'n vaart loopt het in ons land vooralsnog niet: er ligt zeker deze week nog voldoende zonnecrème en bier in de winkelrekken, leert een rondvraag bij de grote supermarkten in ons land. Alleen Carrefour was niet bereikbaar voor commentaar.

Extra transport

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN