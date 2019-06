Exclusief voor abonnees Supermarkt zet boodschappen in de koelkast terwijl je niet thuis bent 08 juni 2019

De Amerikaanse supermarktketen Walmart gaat boodschappen niet alleen thuis leveren, maar ze ook in de koelkast zetten terwijl de klanten niet thuis zijn. Dat een wildvreemde dan in hun huis rondloopt, blijkt geen bezwaar: een proefproject werd al positief geëvalueerd. Walmart rolt de dienst nu uit naar meer dan een miljoen klanten. Wie toch ongerust is over wat die Walmart-medewerker allemaal uitspookt in z'n keuken, kan dat zelf controleren. De koerier draagt immers een camera, waardoor klanten op hun smartphone kunnen zien wat hij doet. Wie gebruik wil maken van de dienst, moet wel een speciaal slot installeren.