Supermarkt ontruimd door wc-verstuiver 16 februari 2018

Een geurtje maskeren op het toilet kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat hebben ze gisteren ondervonden bij Colruyt in Sint-Niklaas. Rond 16 uur trad het brandalarm in werking, waarna de hele winkel ontruimd werd. Hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar van brand was geen sprake. De oorzaak bleek een wc-verstuiver te zijn. In de personeelslokalen had iemand de verstuiver te lang ingedrukt en door de nevel was het alarm afgegaan.(PKM)