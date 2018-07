Supermarkt mag steriele pleisters en zelftests verkopen 18 juli 2018

Binnenkort mogen supermarkten medische hulpmiddelen zoals steriele pleisters, zelftests, neusdruppels en protheses verkopen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkt aan een KB om dit mogelijk te maken. Het verbod dat tot nu toe gold, is volgens de EU in strijd met het vrij verkeer van goederen. De Orde der Apothekers heeft nog geen officieel standpunt ingenomen, maar voorzitter Gert Laekeman spreekt zich in eigen naam kritisch uit. "Apothekers hebben een eed gezworen hebben waarin ze het belang van de patiënt vooropstellen. Wie medische hulpmiddelen verkoopt, moet dat met een zorgreflex doen." Voor alle duidelijkheid: de verkoop van geneesmiddelen blijft wel een exclusief recht van apothekers. Volgens Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten, is de nieuwe regel goed nieuws voor de consument. "In Frankrijk is aangetoond dat de prijs gemiddeld 20 tot 30% lager ligt in de supermarkt."

