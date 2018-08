Superjacht Piqueur verkocht aan Turkse miljonair 03 augustus 2018

De Rubeccan, het luxejacht van de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur, is eindelijk verkocht. Na een procedure die meer dan een jaar aansleepte, is het schip nu eigendom van een Turk. "Het was de moeilijkste verkoop die we ooit hebben meegemaakt", zegt Hans Lengers, verkoopdirecteur van het Nederlandse Lengers Yachts, in 'De Tijd'. Er was vorig jaar in mei al een akkoord over de verkoop, maar omdat papieren zoek geraakt waren bij de inbeslagname, bleef het dossier aanslepen. De tien jaar oude Rubeccan, genoemd naar de kinderen van Piqueur, was een statussymbool van de voormalige topman van de Gentse financiële groep Optima. Maar de verkoop heeft iets minder opgebracht dan de vraagprijs van 9,8 miljoen euro. Dat was al ruim 2 miljoen euro minder dan de 11,9 miljoen euro waarvoor de boot in 2015 te koop stond. De exacte verkoopprijs willen de betrokkenen niet kwijt.

