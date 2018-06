Superheld Sean Dhondt 11 juni 2018

Presentator Sean Dhondt en zijn vrouw Allison hebben zich afgelopen weekend van zijn heldhaftigste kant getoond in Disneyland Paris. Daar werd de aftrap gegeven van 'Marvel Summer of Super Heroes'. Een hele zomer verenigen superhelden zoals Spider-Man en Captain America zich in het Walt Disney Studios Park voor een episch avontuur. Voor Sean, zelf een Marvel-fan, werd het een onvergetelijke ervaring. "Ik werd omvergeblazen door de acrobatische kunstjes van die superhelden. Een driedubbele achterwaartse salto: ik zou het niet kunnen! (lacht) " Toch schuilt er geen superheld in Sean. "Ik zie er misschien stoer uit met mijn tattoos, maar eigenlijk ben ik een heel lieve gast. Zo maak ik me niet snel kwaad", besluit hij.

