Superflitspaal in doodlopende straat 21 oktober 2019

De Gentse politie heeft haar superflitspaal - 'Sammeke' - in een doodlopende straat opgesteld. In de Meulesteedsesteenweg is een kruispunt opengebroken. Alle verkeer moet omrijden, en dus staat 'Sammeke' er voor spek en bonen bij. (EDG)