Superdry slaat alarm 13 december 2018

Het Britse modemerk Superdry ziet de nabije toekomst allesbehalve zonnig in. Het bedrijf stuurde bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers een winstwaarschuwing de wereld in. Voor het lopende boekjaar, dat loopt tot april, houdt het bedrijf rekening met een winstval tot 40%. Superdry wijst met een beschuldigende vinger naar het veranderende consumentengedrag, het tegenvallende weer en economische en politieke onzekerheden. Vooral de kledingverkopen in de koude maanden november en december vallen door het aanhoudende warmere weer tegen. Het merk moet het vooral hebben van de eindejaarsverkoop. (FrD)