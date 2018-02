Superbelegger Buffett looft Vlaamse ondernemer 27 februari 2018

Het is niet voor iedereen weggelegd, een compliment krijgen van Warren Buffett, de Amerikaanse miljardair en superbelegger. Maar die eer is Piet Dossche (foto) te beurt gevallen. Dossche staat aan het hoofd van US Floors, een vloerbekledingsbedrijf dat vorig jaar werd overgekocht door Shaw Industries, één van de vele bedrijven die Buffett beheert via zijn holding Berkshire Hathaway. In zijn jaarlijkse aandeelhoudersbrief looft Buffett de Oost-Vlaming. "De managers van US Floors, Piet Dossche en Philippe Erramuzpe, zijn na de overname snel uit de startblokken geschoten en leverden een omzetgroei van 40 procent af. Het is duidelijk dat we zowel schitterende menselijke als zakelijke activa hebben binnengehaald via de overname van US Floors", schrijft Buffett. De holding van de miljardair heeft overigens een boerenjaar achter de rug, met een eigen vermogen dat 23% aandikte tot 65,3 miljard dollar (211.750 dollar per aandeel). Toch klaagt Buffett over de hoge overnameprijzen. Vorig jaar nam hij dan ook maar één bedrijf over.

