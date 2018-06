Superadelaars vliegen eruit 27 juni 2018

Het zag er zo lang zo goed uit. Maar de match duurde tien minuten te lang voor Nigeria. Meer dan een half uur leek het zeker van de volgende ronde, want Ndidi en co gaven nauwelijks iets weg. Ighalo kreeg zelfs de kans om het definitief af te maken, maar faalde. Die ene kans viel dan toch en de 19-jarige - en erg verdienstelijke - doelman Uzoho was geklopt. Een pijnlijke aftocht voor Nigeria, dat anderhalve match erg verdienstelijk voetbalde. Hun vijfde ontmoeting met Argentinië (op zes wereldbekers) eindigde evenveel keer in verlies. Enkel Senegal kan de Afrikaanse eer nu nog hoog houden. (DPB)

