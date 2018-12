Super Smash Bros. Ultimate 15 december 2018

00u00 0

Het jaar 2018 is er, tenminste wat videogames betreft, een voor in de annalen: blockbustertitels als 'Red Dead Redemption II', 'God of War' en 'Far Cry 5' waren absoluut onvergetelijke instantklassiekers. Daar wordt er, laat in het najaar, nog eentje aan toegevoegd met 'Super Smash Bros. Ultimate', een vechtgame voor de Nintendo Switch waarin alle totemfiguren van de Japanse gamemaker Nintendo - plus een paar van andere gamehuizen, waaronder Pac-Man en Mega Man - op elkaars smikkel mogen slaan. Een ideale game om met twee spelers aan te vatten, maar 'Super Smash Bros. Ultimate' heeft ook een ongemeen spannende en zelfs vrij complexe singleplayer-verhaallijn, waarin je de tientallen verschillende figuren in de line-up moet 'bevrijden' door ze in het zand te doen bijten. Iedere figuur die je kiest, heeft zijn eigen vaardigheden die in de strijd kunnen worden gegooid. Maar de grote ster van 'Super Smash Bros. Ultimate' zijn de origineel gekozen en dynamisch bewegende decors.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN