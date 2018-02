Super Bowl scheert over ons hoofd 01 februari 2018

Een asteroïde zo groot als de wolkenkrabber Burj Khalifa in Dubai, Hyde Park in Londen en het Terkamerenbos scheert zondagavond boven onze hoofden. Omdat net op dat moment de American football-finale tussen de Philadelphia Eagles en de New England Patriots betwist in de VS, was de naam snel bedacht: Super Bowl. Het gevaarte zal de aarde het dichtst naderen rond 22.30 uur Belgische tijd, maar dan nog bedraagt de kloof 4,2 miljoen kilometer of tien keer de afstand tussen onze planeet en de maan. Volgens de NASA is er dus geen enkel risico verbonden aan de doortocht van Super Bowl.