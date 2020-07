Exclusief voor abonnees Sunweb stuurt renner weg na overtreding coronamaatregelen 14 juli 2020

00u00 0

Team Sunweb heeft Michael Storer weggestuurd van het trainingskamp in het Oostenrijkse Kühtai, nadat de 23-jarige Australiër de interne coronamaatregelen had overtreden. Storer verliet het hotel om een fles shampoo te kopen in een nabijgelegen winkel, terwijl de ploeg renners en personeel had verzocht in hun eigen bubbel te blijven en vooral geen contact te hebben met de buitenwereld. Volgens Sunweb bracht de renner op deze manier zijn eigen gezondheid én die van zijn ploegmaats in gevaar. In een reactie bij WielerFlits benadrukt het team dat het níet om een strafmaatregel gaat.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen