Sunweb betaalt CO2-compensatie voor al haar reizigers Fien Tondeleir

29 oktober 2019

05u00 0 De Krant Wie een reis boekt bij Sunweb, draagt z'n steentje bij voor het klimaat zonder dat in z'n portefeuille te voelen. De reisorganisatie compenseert vanaf vandaag de CO2-uitstoot van al haar vakantiegangers - van vlucht tot hotel. Met het geld worden onder meer windmolens gebouwd in India.

Wie een retourtje naar New York maakt, stoot volgens klimaatexpert Pieter Boussemaere "meer uit dan een gemiddelde Vlaming die een jaar met de wagen rijdt - aankoop en onderhoud inbegrepen". En hoewel we almaar vaker groener door het leven willen gaan, stort nog niet één Belg op de tien een klimaatbijdrage om de CO2-uitstoot van zijn of haar vliegreis te compenseren. Wat de reiziger niet zelf doet, moet de reisorganisatie dan maar doen, vindt Sunweb Group, één van de grootste reisaanbieders in Europa. Wie vanaf vandaag boekt bij Sunweb of Eliza Was Here, reist volledig CO2-neutraal. Dat geldt ook voor klanten uit Nederland, Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. "Uit onderzoek blijkt dat te weinig reizigers bij hun boeking aanvinken om hun CO2-uitstoot vrijwillig te compenseren", zegt commercieel directeur Tim van den Bergh. "Die kosten nemen wij nu voor onze rekening."

Niet duurder

"We hebben zelf lang nagedacht over hoe we een klimaatbijdrage konden leveren die er echt toe doet", zeggen ze bij Sunweb. Alleen een compensatie betalen voor de vlucht leek hen onvoldoende. Daarom wordt een CO2-compensatie betaald voor de transfers met bussen van en naar het vakantieverblijf. "In tegenstelling tot veel andere reisorganisaties betaalt de reiziger daarvoor geen meerprijs. En neen, onze reizen worden ook niet duurder", zegt Van den Bergh. "Het klopt dat dat voor ons een grote hap uit het budget is - met een paar honderdduizend euro's komen we er niet - maar duurzaamheid is nu eenmaal enorm belangrijk voor de toekomst. Onze klanten geven er om, net als onze (jonge) personeelsleden. Het enthousiasme was nooit groter dan het voorbije halfjaar, toen we achter de schermen aan dit project begonnen te werken. We weten dat dit niet de ultieme oplossing is om klimaatverandering tegen te gaan, maar het is wel cruciaal dat de reissector actie onderneemt."

Het compensatiegeld, dat voor elke reis afzonderlijk wordt berekend, gaat naar projecten die de uitstoot met dezelfde hoeveelheid beperken. Eind 2020 zal het bedrijf aantonen om hoeveel ton CO2 het precies gaat. "We zetten met onze internationale partner ClimateCare in op minimaal 350.000 ton CO2 volgend jaar. Elk daaropvolgend jaar hebben we het engagement aangegaan om minimaal 10% meer CO2 te compenseren, gelinkt aan een minimale groei die we verwachten. We weten natuurlijk niet op voorhand welke reizen klanten zullen boeken - de uitstoot van een all-in naar Egypte is anders dan die van een vliegreis naar Frankrijk."

Ver-van-hun-bedshow

Het geld wordt onder meer besteed aan nieuwe windmolenparken in India, die elektriciteit genereren voor 76.000 huishoudens. "Voor veel reizigers klinkt dat een ver-van-hun-bedshow, en ook intern kwam de vraag om in te zetten op projecten dichter bij huis - we zijn een Belgische organisatie met veel Griekse klanten. We zouden daar bomen kunnen planten - ook heel goed en mooi - maar eigenlijk bereik je er niet veel mee. Europese projecten worden al volop gesubsidieerd. In India zou het windmolenpark er zonder onze steun nooit komen. Daar investeren heeft dus een veel groter effect op klimaat."