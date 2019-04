Exclusief voor abonnees Sunshine Double in dubbelspel voor Mertens TENNIS 01 april 2019

Elise Mertens en Aryna Sabalenka klopten in de finale van de Miami Open Sam Stosur en Shuai Zhang met 7-6, 6-2 en behaalden zo hun tiende opeenvolgende zege en een tweede titel in twee weken tijd. Na winst in Indian Wells vervolledigden ze in Miami de befaamde 'Sunshine Double'. In de eindstrijd maakten Mertens en Sabalenka, pas sinds begin dit jaar een duo, indruk met hun returns en een grote complementariteit. "We hebben de laatste weken veel matchen gespeeld. Dat is de sleutel van ons succes", wist Mertens. "Ik ben heel blij met deze overwinning." De 23-jarige Limburgse wordt door deze zege het nummer zes van de wereld in het dubbelspel en ook weer 203.711 euro rijker. Sowieso was dit succes een opsteker in de aanloop naar het gravelseizoen. Dat begint voor Mertens deze week in Charleston, waar ze zesde reekshoofd is en daardoor een bye heeft in de eerste ronde. In ronde twee wacht een duel met Veronika Kudermetova (WTA 81) of Kaia Kanepi (WTA 89). Als de logica gerespecteerd wordt speelt Mertens de kwartfinale tegen... Sabalenka. Nog in Charleston begint Ysaline Bonaventure (WTA 122) tegen een kwalificatiespeelster.

