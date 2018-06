Sunjets.be gaat na meer dan 30 jaar op in TUI 28 juni 2018

Het merk Sunjets.be verdwijnt na meer dan 30 jaar van de markt. De touroperator krijgt dezelfde naam als moederbedrijf TUI. Sunjets.be, opgestart in 1985, werd destijds in de markt gezet als prijsvechter. Maar de voorbije jaren was er haast geen verschil meer met TUI. "Het aanbod van Sunjets.be was intussen ook te vinden bij TUI, tegen dezelfde voorwaarden, en TUI lanceerde zelf een laagsteprijsgarantie", legt woordvoerder Piet Demeyere uit. "We waren twee merken op exact dezelfde manier in stand aan het houden, en dat heeft niet veel zin." Het komende winterseizoen, dat loopt tot eind maart 2019, wordt daarom het laatste voor het merk Sunjets.be. Plannen om ook haar andere touroperatoren VIP Selection en VTB Reizen op te doeken, heeft TUI niet.

