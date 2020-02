Exclusief voor abonnees Sun Yang in beroep tegen acht jaar schorsing Zwemmen 29 februari 2020

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft de Chinees Sun Yang (28) acht jaar geschorst voor een dopingovertreding. De drievoudige olympische zwemkampioen liet al weten in beroep te gaan voor de Zwitserse federale rechtbank. Sun Yang liet bij een dopingcontrole in 2018 de stalen met een hamer vernietigen. De internationale zwembond FINA sprak Sun Yang eerder vrij wegens procedurefouten, maar het wereldantidopingagentschap WADA ging in beroep bij het TAS, die nu de zware sanctie oplegde. Eerder liep Sun Yang in 2014 al eens tegen de dopinglamp. (BF)