Summer of ‘69 (slot): “Dat monumentale gedrocht van Koekelberg staat symbool voor het einde van de macht van de kerk”

De zomer van 1969 was een legendarische mix van spektakel, hoop, plezier, verdriet en horror. Vijftig jaar geleden wandelde de eerste man op de maan, namen The Beatles hun laatste plaat op, won Eddy Merckx zijn eerste Tour en vermoordde Charles Manson de hippiedroom die twee jaar eerder tijdens “the summer of love” begonnen was.

Heren, we hebben het gehad over Charles Manson, over de maanlanding en over het ongeval van Ted Kennedy, de drie grote vervolgverhalen die zomer in de krant. Er blijft er nog één over: de eerste Tour de France van Eddy Merckx, die hij zou winnen met zeventien minuten voorsprong.