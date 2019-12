Exclusief voor abonnees Sultan van Oman huurt Leuvens hotel 2 maanden af 07 december 2019

00u00 0

Ons land verwacht hooggeplaatst bezoek. Niemand minder dan de sultan van Oman zal minstens tot eind januari in België verblijven. Op de campus Gasthuisberg van het UZ Leuven krijgt Qaboos bin Said al Said een "langdurige medische behandeling". Waarvoor en voor hoelang is niet precies bekend, maar de sultan zou eerder al kankerbehandelingen hebben ondergaan in Duitsland. Zijn komst is des te opvallender omdat viersterrenhotel The Fourth in Leuven en bijhorend restaurant Tafelrond tot eind januari de deuren sluiten om de sultan en zijn entourage te ontvangen. Het hotel zelf bevestigt noch ontkent, maar gisteren liepen er alvast een vijftigtal Omani's in afwachting van de komst van hun leider. (CMA/EDLL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Duitsland

België

Oman

Leuven

Tafelrond

CMA