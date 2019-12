Exclusief voor abonnees Sultan met drie vliegtuigen aangekomen in ons land 09 december 2019

De sultan van Oman is in België aangekomen. Hij ondergaat in het UZ Leuven tot eind januari een medische behandeling. De 79-jarige sultan Qaboos bin Said Al Said landde zaterdag op Zaventem met een Boeing 747. De rest van zijn gevolg was verdeeld over nog zo'n 747 en een kleinere Gulfstream. De sultan huurt voor de duur van zijn verblijf het viersterrenhotel The Fourth af in Leuven. Het Sultanaat van Oman verspreidde via de FOD Buitenlandse Zaken de blijde boodschap van de aankomst: "Moge Zijne Majesteit de Sultan snel genezen, want hij is een bron van inspiratie en van trots voor het Omanische volk."