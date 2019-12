Exclusief voor abonnees Sultan mag niet meer parkeren op Grote Markt 11 december 2019

00u00 0

De passage van de sultan van Oman in Leuven beroert de gemoederen. De afgelopen dagen stonden op de Grote Markt, waar de sultan een hotel afhuurt, een vijftal minibusjes geparkeerd. Terwijl daar een parkeerverbod geldt. 'Of de Grote Markt dan ook als parking gekocht kon worden?', luidde het op sociale media. Néén, zo maakt de politie van Leuven nu duidelijk, want ook de sultan en zijn entourage mogen daar niet meer parkeren. "Enkel nog als het om veiligheidsredenen noodzakelijk zou zijn, is het toegelaten. De entourage van de sultan heeft zich geëngageerd om deze afspraken zo goed mogelijk na te leven en benadrukt de gastvrijheid van Leuven op prijs te stellen", aldus de politie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis