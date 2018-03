Sukkels CAMPS 19 maart 2018

00u00 0

Asgrauw verliet hij het veld. Van de kou en van de irritaties. Zaterdagavond in het Koning Boudewijnstadion heb ik de ongelukkigste mens van het westelijk halfrond gezien. Niets aan Philippe Clement wees nog op een vrolijk leven. Een dodelijke ergernis was in de benen geslagen - hij bleef maar stampvoeten.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Genk

Standard

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement