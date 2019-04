Exclusief voor abonnees Suiker maakt kleuters rusteloos De wetenschap weet het nu ook 12 april 2019

Wat ouders allang weten, is nu ook bewezen: suiker maakt kleuters rusteloos. Dat blijkt uit een experiment van de KU Leuven in 25 Vlaamse klassen, bij meer dan 400 leerlingen. De test werd gedaan bij kleuters tussen de vier en zes jaar oud. De ene helft van de klas dronk frisdrank met de hoeveelheid suiker van een doorsnee blikje, terwijl de andere helft een zero-versie met kunstmatige zoetstof leegdronk. "De kinderen die de gesuikerde frisdrank dronken, werden het eerste halfuur rustiger, maar nadien opvallend rustelozer", zegt onderwijseconoom Fritz Schiltz, die samen met collega Kristof De Witte de test uitvoerde. "Ze keken meer in het rond, friemelden, waren afgeleid, lachten luider of stoorden andere kleuters." Volgens Schiltz werden de kleuters na twee uur opnieuw rustiger. Daarmee wordt een gelijkaardig onderzoek uit VRT-programma 'Factcheckers' tegengesproken. Zij stelden dat kleuters niet actiever worden. "De setting was anders, en ook het aantal proefpersonen was veel beperkter dan in ons onderzoek", verklaart Schiltz. (AVA)

