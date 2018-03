Sugerdating-baas riskeert 5 jaar cel 03 maart 2018

00u00 0

De baas van datingsite Richmeetbeautiful.com riskeert tot vijf jaar cel en een boete van 56.000 euro voor het aanzetten tot prostitutie. Het parket vervolgt hem en het bedrijf achter de reclamecampagne, Digisec Media Limited, voor poging tot het plegen van ontucht of prostitutie, reclame maken voor ontucht of prostitutie en inbreuken op de seksismewet. Het parket opende een onderzoek naar Richmeetbeautiful, dat oudere, rijke mannen probeert te koppelen aan studentes die krap bij kas zitten. De reclamecampagne belooft hen luxe, cadeaus en geld in ruil voor afspraakjes met een 'sugar daddy'. (SRB)