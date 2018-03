Sugardaddy zal z'n studente elders moeten vinden: gerecht haalt richmeetbeautiful offline Stéphanie Romans en Bieke Cornillie

02 maart 2018

05u15 0 De Krant De omstreden website RichMeetBeautiful, die jonge vrouwen ronselt om met rijke mannen te daten, moet van de Belgische justitie geblokkeerd worden. Eind volgende maand start een rechtszaak.

In september vorig jaar zorgde RichMeetBeautiful voor ophef door een aanhangwagen met een groot reclamebord in onze hoofdstad neer te planten. Op de affiche: een vrouw in rode bh, die verleidelijk één bandje van haar schouder schuift. Daarnaast de weinig subtiele slogan: 'Hey studenten! 0 euro? Date een sugardaddy!'

Meteen wist iedereen dat de Noorse datingwebsite voet aan wal had gezet in ons land. De bedoeling: 'sugarbaby's' (knappe, jonge vrouwen) koppelen aan 'sugardaddy's' (rijke, oudere mannen). In ruil voor hun 'diensten' krijgen de dames onder meer geld, juwelen en luxueuze reizen. "Moet kunnen, toch?", verdedigde CEO Sigurd Vedal z'n website. "Onze leden maken daar zelf afspraken over. Wij zijn géén escortservice. Vrouwen vallen nu eenmaal op rijke mannen. Zou Assepoester ook verliefd geweest zijn op de prins als hij geen kasteel had?"

