Exclusief voor abonnees Succescoach Radomir Antic (71) overleden 08 april 2020

00u00 0

Radomir Antic, de Servische oud-bondscoach die de drie grootste clubs van Spanje trainde, is na een lang ziekbed overleden. Antic werd 71. Zijn grootste succes behaalde hij met Atlético Madrid, dat in het seizoen '95-'96 de dubbel in de wacht sleepte. Bij Real ('91-'92) en Barcelona (2003) was Antic slechts kort aan de slag. Als speler van Partizan Belgrado was hij één keer international voor Joegoslavië.