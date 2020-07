Exclusief voor abonnees Subsidies voor gascentrales mogen factuur niet doen stijgen 02 juli 2020

Als de kerncentrales moeten sluiten in 2025, dan zal er een subsidiemechanisme nodig zijn om nieuwe gascentrales te bouwen. Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) had al zo'n mechanisme uitgewerkt, maar volgens energieregulator CREG zou dat de factuur voor bedrijven en gezinnen met 100 euro per jaar verhogen. Marghem ontkende dat, maar kon het tegendeel niet bewijzen. Kamerleden Tinne Van der Straeten (Groen) en Bert Wollants (N-VA) hebben nu zelf een oplossing gezocht. In de Kamercommissie Energie werd gisteren hun kader goedgekeurd, dat stelt dat de subsidies de energiefactuur niet mogen doen stijgen. De maximale steun per contract wordt ook begrensd. (ARA)