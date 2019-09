Exclusief voor abonnees Subsidies Brusselse huisartsen laten op zich wachten 05 september 2019

Huisartsenvereniging Domus Medica is boos omdat er voorlopig geen geld is voor subsidies waarop Brusselse huisartsen nochtans recht hebben. Het gaat om ondersteuning die de dokters krijgen om zich in een 'huisartsarm' gebied te vestigen, zoals een premie, renteloze lening en/of telesecretariaat. "Het is onaanvaardbaar dat de Brusselse regering de artsen maanden laat wachten", zegt voorzitter Roel Van Giel. "Het gaat om een tegemoetkoming die de dokters dit jaar zouden krijgen voor kosten die ze vorig jaar al gemaakt hebben. Jonge huisartsen die nog twijfelen over een praktijk in Brussel, zullen hun keuze nu wel snel gemaakt hebben." (LVB)