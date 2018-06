Suárez trapt Uruguay naar volgende ronde 21 juni 2018

00u00 0

Twee matige wedstrijden, maar wel zes punten en een plaatsje in de achtste finales. De tegenstanders van Uruguay zijn alvast gewaarschuwd. Hun modus operandi is intussen bekend. Achterin pakt het duo Giménez-Godín alles wat naar gevaar neigt hardhandig aan - Uruguay heeft dit jaar in vijf matchen nog geen goal geïncasseerd - en voorin ligt het duo Suárez-Cavani altijd op de loer. Dit Uruguay zal niemand van de mat tikken maar je komt er niet zonder slag of stoot voorbij. Mooi is het allemaal niet, efficiënt des te meer. "Het enige wat we wilden was een overwinning behalen, meer niet", vertelde Luis Suárez die gisteren in zijn 100ste interland zijn 52ste doelpunt maakte.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN