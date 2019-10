Exclusief voor abonnees Suárez redt Barça 03 oktober 2019

Een dubbel van Luis Suárez. Inter speelde bijna 85 minuten de perfecte match op Camp Nou. Vroege voorsprong via Lautaro. Stevig defensief blok, perfect de kleine ruimtes bespelend. De eerste helft was een masterclass met de stempel van Antonio Conte. Romelu Lukaku, thuis op de sofa met een stijve quadriceps, had hij niet nodig. Alleen: na rust stelde Barcelona orde op zaken. Aan de hand van Lionel Messi en Luis Suárez, auteur van twee (knappe) goals. Inter komt zo onder druk in de Champions League. Winst tegen Dortmund volgende maand lijkt een must na een 1 op 6. Zondag staat in Italië de topper tegen Juve gepland. Veel belangrijker. (KTH)

