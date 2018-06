Suárez: "Contact met Anderlecht" 06 juni 2018

Als het van Matías Suárez (30) afhangt, voetbalt hij komend seizoen opnieuw voor Anderlecht. Dat zegt de voormalige Gouden Schoen in een interview met Sport/Voetbalmagazine. En blijkbaar is de liefde wederzijds: "Via mijn makelaar zijn er al losse contacten geweest met het nieuwe bestuur", aldus de Argentijn, al wordt dat nieuws niet bevestigd op Neerpede. "Marc Coucke wilde me twee seizoenen geleden al naar KV Oostende halen. Ik kreeg toen van Silvio Proto te horen hoe graag Coucke mij erbij wilde, maar in België wil ik enkel voor Anderlecht voetballen." Nochtans was Suárez' vertrek bij RSCA in 2016 bewogen - de Belgrano-aanvaller pleegde toen eenzijdig contractbreuk. "Omdat ik het beu was dat het bestuur mij aan het lijntje hield. Ze wilden zogezegd meewerken aan een transfer, maar kwamen hun beloftes niet na." (PJC)

